CAPUA. INTOSSICATI 20 soldati della caserma Salomone. Colpa di salsiccia e friarielli

Il pasto consumato alla mensa della caserma

CAPUA – Giornata movimentata quella di ieri all’interno della caserma “Oreste Salomone” di Capua, dove una ventina di militari sono stati colpiti da un’intossicazione alimentare presumibilmente causata dal pasto consumato in mensa. Tutti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118.



Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i militari avrebbero accusato sintomi quali nausea, vomito, dolori addominali e malessere generale poco dopo aver pranzato. Il pasto incriminato sarebbe composto da broccoli e salsiccia, pietanza servita regolarmente nella mensa interna della struttura.

