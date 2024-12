CAPUA. Lite in piazza la sera della Vigilia: 20enne colpito alla testa con una bottiglia di vetro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPUA – Anche a Capua, come in diversi comuni di Terra Di Lavoro, non sono mancati episodi di violenza la sera della vigilia di Natale. Un 20enne è stato colpito alla testa con una bottigliata in via Corte della Bagliva, vicolo adiacente al Municipio, e per questo costretto a ricorrere alle cure mediche. I litiganti si sono scontrati incuranti della presenza dei tanti che affollavano la vicina Piazza Dei Giudici per il tradizionale scambio di auguri. L’episodio ha acceso il dibattito sulla necessità di intensificare i controlli nelle zone della movida soprattutto durante i periodi festivi.