LE FOTO. CAPUA. Maxi incendio in un fienile, in fiamme 300 rotoballe

Le fiamme sono divampate questa notte in un fienile in località La Monica

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPUA – Un vasto incendio è divampato la scorsa notte, poco dopo le due, in Contrada La Monica a Capua, interessando un fienile e causando la distruzione di circa 300 rotoballe. L’allarme è stato lanciato da numerose segnalazioni di cittadini giunte ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che da ore sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.



Aria Irrespirabile e Segnalazioni di Malessere



L’incendio ha generato una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, e sui social network si sono moltiplicate le testimonianze di residenti che lamentano un’aria irrespirabile e un odore acre e fortissimo. Alcuni cittadini avrebbero addirittura segnalato i primi segni di malessere, probabilmente legati all’inalazione dei fumi

Il lavoro incessante dei Vigili del Fuoco



Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno lavorando incessantemente per domare completamente le fiamme e prevenire ulteriori rischi. Al momento, non sono ancora state rese note le cause dell’incendio