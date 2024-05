Da chiarire la dinamica

CAPUA – Incidente, questa mattina, poco prima del ponte sul fiume Volturno: coinvolti un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio il centauro. Sul posto i carabinieri della radiomobile di Capua e i sanitari del 118.

Dopo i primi soccorsi, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove le sue condizioni sono state valutate come serie ma non pericolose per la vita.