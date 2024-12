CAPUA sotto assedio. Ondata di furti scuote la città di Fieramosca: svaligiato un B&B

Ieri sera nel mirino dei malviventi è finito un anche un B&B in via IV Novembre

CAPUA – Escalation di furti, ieri sera, nella frazione di Sant’Angelo In Formis a Capua. Diverse le abitazioni che nella serata di ieri, ma tante anche nell’ultimo periodo, sono finite nel mirino di una banda di malviventi, tra queste anche un B&B in via IV Novembre.

Per fronteggiare l’aumento dei furti le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio, incrementando i servizi di pattugliamento nelle aree più a rischio ma nonostante gli sforzi l’escalation di episodi criminali sta spingendo i residenti a chiedere ulteriori misure di sicurezza e un intervento più incisivo per arginare il fenomeno.