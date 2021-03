CAPUA. Troppi assembramenti serali, il sindaco Branco vieta la vendita di alcol e birra

CAPUA – Non solo nei bar ma anche nel settore alimentare il divieto di vendita di bevande alcoliche. Con

ordinanza numero 88 del giorno 8 marzo il primo cittadino di Capua Luca Branco, in



considerazione dell’incremento dei casi di positività sul territorio cittadino il sindaco ha deciso diintervenire sulla vendita degli alcolici. E’ stato accertato che nel centro cittadino continuano averificarsi fenomeni di assembramento di persone, specie nelle ore serali, intente a consumarebevande, soprattutto alcoliche, ignorando pericolosamente tutte le regole di prevenzione esicurezza stabilite per contenere la diffusione del Covid 19 e che tale fenomeno si riscontra ancheoltre il centro storico e ciò determina una situazione dei pericolosità per la salute pubblica. Stantecosì le cose, il sindaco ha ordinato che fino al giorno 6 aprile 2021, per gli esercizi di vicinato delsettore alimentare e misto, il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 18.00 fino alle 06.00del giorno successivo. La violazione delle disposizioni comporta la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 e la sanzione accessoria della chiusuradell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.