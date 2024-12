CAPUA. Truffatori in azione: lanciano sasso contro auto e fingono incidente

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CAPUA – Tentata truffa del finto incidente in via Santa Maria Capua Vetere a Capua. Un uomo e una donna a bordo di una Fiat Panda di colore nero, vecchio modello, circolavano accanto al ciglio della strada in attesa della vittima da raggirare. La malcapitata, una donna del posto, dopo aver superato l’auto, che procedeva a bassa velocità, mantenendo le distanze ha sentito un rumore. A quel punto ha notato il conducente della Panda che ha iniziato a seguirla, lampeggiandola per farla fermare. L’uomo è sceso dalla sua vettura dicendo alla donna di averla urtata, e chiedendo 100 euro per risarcire il danno in fretta. La vittima ha capito subito che si trattava di un tentativo di truffa ed ha quindi allertato un parente in servizio presso la polizia municipale locale.

E’ stato così che i due si sono dileguati.