Carabiniere fuori servizio arresta pusher mentre va a messa

SAN NICOLA LA STRADA Nel corso del pomeriggio a San Nicola la Strada, nei pressi della villa comunale del largo rotonda, un carabiniere del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, libero dal servizio, mentre si stava recando a messa con la propria famiglia, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, di un ventottenne ganese, in Italia senza fissa dimora.

Il carabiniere, in transito con la propria famiglia nei pressi della villa comunale, per recarsi nella vicina chiesetta, ha sorpreso lo spacciatore mentre cedeva una dose di hashish ad un giovane acquirente.

Dopo

averlo bloccato ha provveduto a sequestrare lo stupefacente in suo possesso.

Nel frattempo è intervenuta sul posto la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta che ha provveduto a condurre in caserma l’arrestato. Lo stesso è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, a disposizione della competente autorità giudiziaria.