Carabiniere libero dal servizio scopre spaccio di eroina. Due nei guai

CASERTA – Un carabiniere libero dal servizio ha notato la cessione di stupefacente tra due persone mentre tranitava in auto lungo via Giardino a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. Lo scambio era avvenuto attraverso il cancello di casa. Il militare ha raggiunto l’acquirente che dopo l’acquistio, si stava allontanando a piedi dall’abitazion . Fermato prima di risalire in auto con la dose di eroina pagata 20 euro, il 33enne di Parma ha avvisato tramite whatsapp il 28enne pakistano che gliel’evava venduta. Il pusher, probabilmente, è riuscito a disfarsi dell’eroina ma non di poco meno di 1.500 euro che ha cercato di nascondere nella scatola del detersivo in polvere per lavatrice.

Per questi motivi, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Gualtieri hanno denunciato alla procura della Repubblica di Reggio Emilia il 28enne pakistano, ritenuto nullafacente, residente a Caserta, ma occasionalmente domiciliato a Gualtieri a cui i carabinieri hanno sequestrato 1.460 euro in contanti ritenuti proventi dello spaccio – fanno sapere i militari dell’Arma – anche alla luce dello stato di nullatenenza dell’interessato.