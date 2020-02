Carabiniere morto in un incidente mentre tornava a casa: 2 CONDANNATI

CASTELVOLTURNO – Si chiamava Vincenzo Minervini il carabiniere coinvolto in un incidente automobilistico nei giorni scorsi a Villa Literno, deceduto all’ospedale di Caserta il 22 febbraio 2010. Il sinistro si verificò alle 15.45 del 17 febbraio, sulla strada statale 7 bis, direzione Napoli, al chilometro 16+193, nel tenimento del comune di Villa Literno. La vittima del mortale sinistro era un carabinieri in forze alla caserma di Castelvolturno, si chiamava Vincenzo Minervini, nato a Napoli l’8 agosto 1962 e residente a Castelvolturno.

E’ stata resa nota la sentenza di condanna disposta dal giudice Dello Stritto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Due anni di reclusione per i dipendenti Anas, accusati omicidio colposo e violazione degli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro. I due imputati in qualità di datore di lavoro e caposquadra nonché conducente hanno determinato, non concorrendo ad impedirlo, l’impatto tra l’autovettura Nissan Micra 15 DCI condotta da Minervini e l’autocarro Iveco 35 TG di proprietà dell’ Anas condotto da uno dei due condannati, fermo in curva per dei lavori di ripristino sul manto stradale.