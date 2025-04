CARABINIERI IN LUTTO. Muore comandante della Radiomobile di CAPUA

CASERTA – È un giorno triste per la comunità di San Marco Evangelista, che piange la scomparsa di Pasquale Feola, comandante della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Capua. Aveva 58 anni.

Feola era un punto di riferimento, non solo per i colleghi dell’Arma, ma anche per tutti coloro che lo conoscevano e ne apprezzavano la professionalità e l’umanità. Lascia nel dolore la moglie Alessandra, i figli Fioravante e Anna, la sorella Rosa e tutti i suoi cari.

I funerali si terranno domani, 22 aprile, alle 15:30 nella Chiesa dello Spirito Santo, dove amici, parenti e colleghi potranno dargli l’ultimo saluto.