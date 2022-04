Carcere duro prorogato per Antonio Della Ventura ‘o coniglio

CASERTA – La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Antonio Della Ventura alias ‘o coniglio, referente dei Belforte a Caserta. Aveva impugnato il provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva validato la proroga di due anni del carcere duro decisa dal Ministero della Giustizia. Il ruolo di Della Ventura nel clan è stato giudicato ancora attivo anche dopo l’arresto nel 2020 della moglie Concetta Buonocore e di Michele Maravita, ordinanza poi annullata dal Riesame.

Il percorso rieducativo di Della Ventura, inoltre, è stato “caratterizzato da un atteggiamento fortemente oppositivo verso le autorità penitenziarie. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale esplicitato nel provvedimento impugnato, in cui si evidenziava che ‘nella relazione comportamentale dell’istituto di assegnazione non emerge che il condannato abbia mai dato segnali di revisione critica riguardo ai reati e nemmeno abbia mai mostrato la volontà di distaccarsi dall’organizzazione di appartenza, anzi, vengono segnalati diversi episodi disciplinari anche in epoca abbastanza recente”.