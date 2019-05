“Stasera non torno, sto con un angelo”. Carmela è stata ritrovata. ECCO DOV’ERA

AGGIORNAMENTO. Carmela Bevilacqua è stata ritrovata. Scomparsa nella mattinata di ieri, sabato 25 maggio, la giovane è stata ritrovata a Roma un paio d’ore circa dopo il ritrovamento del suo cellulare.

La città e la famiglia tirano dunque un sospiro di sollievo per una situazione che sembra essersi risolta nel migliore dei migliore. Lo zio Ciro Bevilacqua scrive su Facebook: “Grazie a Dio l’abbiamo ritrovata. Vi ringrazio di cuore. Siete stati tanti, in un giorno ha fatto il giro del mondo. Vi voglio bene”.

AGRO AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Appello disperato per trovare la 14enne Carmela Bevilacqua, scomparsa dal pomeriggio di ieri da Torre Annunziata, quando ha mandato uno strano messaggio alla famiglia: “Stasera non torno, sto con un angelo”. La ricerca è estesa ovunque, anche nel casertano e nell’agro aversano. Carmela è uscita da casa indossando dei jeans scuri, un maglioncino bianco-rosa-grigio con scarpe puma bianche. I familiari, disperati, hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. Temono che la 14enne si trovi con qualcuno che l’ha plagiata, per cui chiedono a tutti di aiutarli a rintracciarla o a fornire informazioni utili. Questo l’appello: “Da ieri mattina è USCITA DA CASA E NN è RIENTRATA X favore se la vedete chiamatemi 333 78 25 534 – 349 24 08 114 non la troviamo indossa jeans scuri maglioncino bianco rosa grigio con scarpe puma bianche. AIUTIAMO I GENITORI A TROVARE CARMELA”.