Casa a luci rosse “mascherata” da centro messaggi orientale. Blitz in via Gran Bretagna

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Rapporti sessuali nel centro massaggi. Gli agenti del comando di Santa Maria Capua Vetere hanno scoperto che si trattava di una casa a luci rosse, sita in via Gran Bretagna, al primo piano di un edificio nel Parco Aveco. Un agente infiltrato aveva contrattato un massaggio, 50 euro servizio pieno, 30 euro per mezzo servizio per poi essere indirizzato alla sua massaggiatrice, la quale ha chiesto un supplemento di 20 euro ma prima che la prestazione venisse eseguita c’è stata l’irruzione. La 41enne cinese Z.H. che gestiva il centro è stata denunciata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Individuata anche la 34enne Z.X, meretrice “di primo piano” della struttura, che è stato sequestrato.