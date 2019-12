CASAGIOVE. FOTO. PERICOLO VENTO. Lo avevamo detto ed è successo: le lamiere volano dal tetto del Quartier Militare fino in strada

CASAGIOVE (red.cro.) – solo qualche settimana fa, l’avevamo preannunciato: le lamiere sul quartiere militare borbonico sono pericolose e potrebbero crollare in strada (LA NOSTRA PREMONIZIONE). Oggi, giornata sicuramente sui generis per quanto riguarda il forte vento, ciò che poteva accadere è accaduto. Sono crollate le lamiere che si trovavano sul tetto del Quartiere Militare Borbonico e, ringraziando il cielo, nessuno era in transito in quei momenti. Come si vede dalla foto, la copertura è finita nella zona delimitata dalle transenne, sul lato della strada. Lo avevamo detto, lo avevamo anticipato perché era inevitabile, non per genio, o per veggenza.