CASAL DI PRINCIPE. Colpì con fucile a canne mozze il piede dell’amico. Scarcerato con pena ridotta in Appello

CASAL DI PRINCIPE- (T.P.) Riduzione in appello oggi e scarcerazione con obbligo di firma per Antonio Sarracino di Casal Principe difeso dall’avvocato Franco Liguori. Il giovane era stato arrestato nove mesi fa dopo un litigio al termine del quale colpì con un fucile a canne mozze l’amico. In primo grado era stato condannato a tre anni e 8 mesi, oggi la riduzione a due anni dalla quarta sezione del tribunale in Corte di Appello. All’amico sono state amputate due dita del piede dopo il ferimento. La condanna è scattata per il reato di lesioni e porto abusivo di armi e ricettazione.