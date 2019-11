CASAL DI PRINCIPE – Investito sulla Circumvallazione finisce in ospedale. E’ accaduto nella tarda serata di ieri, sabato 9 novembre, a Casal di Principe ad un 40enne centrato in pieno da un’automobile il cui autista non è riuscito a frenare in tempo. Allertati i soccorsi, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Aversa. L’uomo è stato ricoverato per ulteriori controlli.