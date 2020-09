CASAL DI PRINCIPE. Nell’anno del covid, annullata la processione di Maria SS Preziosa

CASAL DI PRINCIPE – Annullata la processione di Maria Santissima Preziosa, patrona di Casal di Principe. Come da tradizione, si sarebbe dovuta svolgere oggi, il 12 settembre. Ma quest’anno non ci sarà. Lo ha reso noto il vicesindaco Antonio Schiavone: “Quest’ anno è un anno particolare: il nostro sindaco Natale è ammalato a Milano e, per le misure anti-Covid, non ci sarà la consueta processione per la Madonna ma solo la celebrazione della messa in piazza Mercato, alle ore 20. Il nostro sindaco non mancava mai di partecipare alla processione, portando sulle sue spalle il quadro della Preziosa. Un anno, a chi gli chiedeva perchè si ostinasse in questo gesto, lui rispose: ‘Porto Lei perchè Lei poi deve portare me nel servire il popolo di Casal di Principe“.

“Portate a tutta la città il mio abbraccio affettuoso – ha detto Natale – Li ringrazio per le centinaia di messaggi che mi arrivano o che arrivano alla mia famiglia. Rassicurate tutti che ci vorrà un pò di tempo ma ritornerò, proprio grazie a tutta l’energia positiva che mi arriva dalla mia amatissima città. Un abbraccio“.

“Alla Madonna Preziosa affidiamo il sindaco e tutti gli ammalati (attualmente i contagiati a Casal di Principe sono ben 28); a Lei, che da secoli veglia su questo paese, chiediamo la loro guarigione, la fine di questa pandemia e la benedizione su noi casalesi e sul mondo intero“, ha concluso Antonio Schiavone.