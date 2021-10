CASAL DI PRINCIPE. Raccolta fondi per la famiglia Modugno. Fraintesa l’iniziativa, polemiche in paese

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Raccolta fondi per la famiglia Modugno, fraintesa l’iniziativa, polemiche in paese. Il decesso del 15enne Ciro Modugno ha sconvolto l’intera comunità, dopo l’autopsia sulla salma come disposto dalla Procura di Napoli Nord, saranno celebrati i funerali. Alcuni cittadini e persone vicine alla famiglia hanno deciso di devolvere dei soldi alla famiglia, invece di comprare fiori vogliono aiutare i genitori del ragazzo, tale iniziativa però da alcuni sarebbe stata fraintesa, specie dopo il post della ditta di pompe funebri che si occuperà dei funerali, che sulla propria pagina Facebook, hanno scritto: “Qualcuno sta speculando sulla tragica scomparsa del piccolo Ciro. I funerali sono già stati pagati. Non c’è nessuna raccolta fondi per la famiglia” e che non c’era bisogno di raccogliere soldi per i funerali che è tutto pagato, i promotori della lodevole iniziativa hanno spiegato che i soldi non sono per la funzione religiosa ma un piccolo contributo per la famiglia.