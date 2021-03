CASAL DI PRINCIPE. Rom chiedono ferro vecchio e latte e biscotti per il figlio. Famiglia derubata in casa

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Coppia di rom con una scusa avvicinano famiglia in casa e la derubano, l’ira della vittima. Poco fa, intorno alle 12:30 circa a Casal di Principe presso un’abitazione, una coppia di rom a bordo di un’Ape car di colore verde scuro con cassone rosso, con la scusa di chiedere ferro vecchio e latte e biscotti per il loro figlio in sedia a rotelle, hanno derubato la gentile famiglia che si è prodigata per dare loro quanto richiesto per il figlio. Una delle vittime ha reso noto l’accaduto sui social per allertare gli altri cittadini, al momento stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per la denuncia.

Ecco l’appello di Mery Marianna C.: “Se qualcuno vede in giro una coppia di rom (una donna ed un uomo) per favore lo dica. Viaggiano a bordo di un’ape. Poco fa abbiamo subito un furto da loro. Sono entrati chiedendo ferro vecchio e del latte per il loro bambino (dicendo che era costretto su una sedia a rotelle). Gli abbiamo anche dato latte, biscotti e altre cose… e loro ripagano così. Ce ne siamo accorti ma non abbiamo fatto in tempo a raggiungerli. Segnalate per favore. Grazie per la collaborazione. EDIT: Scrivo maggiori dettagli: lei era un po’ robusta con capelli scuri. L’ape è piccola e vecchia, è verde (con l’interno del “cassone” rosso). Non li abbiamo fatti entrare in casa ovviamente, erano fermi sotto al portone a prendere del ferro vecchio. Mio zio è entrato solo un attimo a prendere latte, biscotti, ecc che aveva a portata di mano… avevamo appoggiato momentaneamente delle cose vicino alla scala (la scala è molto lontana dal portone, poiché il cortile è grande e lungo). È stato un attimo (speso per fare del bene!). P.S. stiamo reperendo video da telecamere di sorveglianza.”