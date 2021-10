CASAL DI PRINCIPE. Test positivo per il 29enne alla guida dell’auto che ha travolto Ciro

CASAL DI PRINCIPE – (Lidia e Christian de Angelis) Risultato positivo alla droga il responsabile della morte di Ciro Modugno. Sconvolgente giunge il risultato sul droga e alcol test effettuati su Pietro C. il 29enne alla guida dell’auto che ha travolto Ciro il 15enne, domenica sera, causandone il decesso qualche giorno dopo, mentre il ragazzino era ricoverato presso l’ospedale di Caserta, a seguito delle lesioni riportate nell’impatto. Pietro C. ora è indagato per omicidio stradale, visto l’avvenuto decesso di Modugno, resta al momento a piede libero, ora i magistrati della Procura di Napoli Nord, dovranno decidere se o meno disporne l’arresto. Intanto la comunità è sotto shock per questa tragica morte, in attesa dell’esame autoptico sul corpo del 15enne per poi essere celebrati i funerali.