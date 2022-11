Casalesi in Veneto. Tre pentiti del clan testimoni nel processo

CASAL DI PRINCIPE – I difensori degli imputati del maxi processo alla cellula casalese in Veneto hanno chiesto di far testimoniare tre pentiti del clan dei casalesi. Nell’elenco depositato dalle difese figurano Nicola Schiavone, Mario Iavarazzo e Raffaele Bidognetti detto o’ puffo, figlio di primo letto di Francesco Bidognetti detto Cicciott e’ mezzanott. I tre potrebbero fornire elementi utili a chiarire quanto accaduto in Veneto con la cellula casalese guidata dal presunto boss Luciano Donadio ad Eraclea.