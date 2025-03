CASAPESENNA. Fissati i funerali dell’allevatore 31enne

Nella parrocchia di Santa Croce, alle ore 15:30

CASAPESENNA – Sono stati fissati per domani, 22 marzo, i funerali di Raffaele Cantile, deceduto a Roma domenica 16 marzo, all’età di 31 anni. La cerimonia si terrà a Casapesenna, nella parrocchia di Santa Croce, alle ore 15:30. Un momento di grande dolore per la famiglia, gli amici e la comunità che ha conosciuto e apprezzato la professionalità e la dedizione di Raffaele.

Originario dell’Agro Aversano, Raffaele era titolare di un’azienda agricola situata a Cancello ed Arnone.

Oltre alla sua attività nell’allevamento bufalino, la famiglia Cantile è da sempre profondamente legata al mondo dell’equitazione. La sorella di Raffaele, infatti, gestisce un maneggio.

La morte prematura di Raffaele lascia un vuoto difficile da colmare, ma la sua eredità professionale e familiare continuerà a vivere attraverso il lavoro e l’impegno della sua famiglia. In questo momento di lutto, sono in molti a ricordare la sua gentilezza, serietà e la passione che metteva in ogni aspetto della sua vita.