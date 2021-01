CASAPESENNA – La sorella maggiore del capoclan Michele Zagaria, Beatrice Zagaria, non faceva parte del clan dei Casalesi. Questo il verdetto della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva assolto la donna per il suo ruolo all’interno del sodalizio criminale, condannandola a 3 anni per la sola ricettazione dei soldi del clan (pena già espiata). La donna è tornata libera a dicembre scorso.