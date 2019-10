CASERTA. 20 ragazzini fermati con le minicar. Contromano per accedere alla Ztl

CASERTA – Nel corso del più recente controllo nell’area della Zona a Traffico Limitato di Caserta, gli agenti della Polizia Municipale hanno contestato nella serata di venerdì 10 infrazioni per sosta vietata, contestate 4 mancate revisioni e operato un sequestro per mancata copertura assicurativa del veicolo.

“Ma ciò che si evidenzia come un fenomeno preoccupante, spia di una totale inosservanza delle regole e della incapacità di comprendere il pericolo per gli altminicarri causato dai propri comportamenti – commenta il sindaco Carlo Marino – è l’accertamento a carico di circa 20 giovani, talvolta adolescenti, a bordo di automobili e minicar o motocicicli, sorpresi a circolare controsenso in via Crispo per accedere illecitamente nella Ztl. Mi auguro che questi giovani, oltre che trovare sempre la repressione dei loro illeciti comportamenti sulle strade, possano ricevere una forte disapprovazione anche nelle loro famiglie“.