CASERTA. A un privato la gestione della piscina comunale. Il consigliere Maurizio Del Rosso chiede chiarimenti

Il bando pubblicato dall’Ente è carente di documentazione tecnica

CASERTA – L’amministrazione comunale di Caserta ha fatto sapere nei giorni scorsi di aver pubblicato il bando per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale “F. Dennerlein” di Corso Giannone, chiusa da 4 mesi.

Il consigliere comunale Maurizio Del Rosso che si stava interessando della questione relativamente alla possibilità di una riapertura nel mese di settembre, ha però sottolineato che nonostante l’attesa pubblicazione del bando mancherebbero alcune schede tecniche non consultabili, con l’aggravio dei soli 30 giorni di tempo per partecipare alla presentazione della domanda.

La mancanza della documentazione indicata in determinazione e ad oggi non portata a conoscenza impedisce di fatto, a chi non conosce la struttura e le sue potenzialità, di valutare la partecipazione alla procedura aperta.

“Ho chiesto nuovamente chiarimenti rispetto all’assenza del capitolato tecnico – spiega Del Rosso – ma sono stato rassicurato dall’assessore che i documenti verranno caricati una volta che sarà resa pubblica in Gazzetta ufficiale la procedura aperta.

Dal Comune hanno infatti chiarito che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ci saranno gli altri allegati ed i termini decorreranno da tale data”, ha concluso.