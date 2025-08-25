CASERTA. Abuso di alcol, giovane soccorso in via Mazzini

Sulla questione è intervenuto Maurizio Raimondi, esponente locale della Lega

CASERTA – Un intervento dei soccorritori del 118 si è reso necessario nella serata di sabato in via Mazzini, dove un giovane è stato colto da malore, probabilmente a causa dell’abuso di alcol. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha prestato le cure necessarie, riportando l’episodio all’attenzione della comunità e delle istituzioni.

Il caso ha alimentato il dibattito sul rapporto tra giovani, movida e disagio sociale. “Tutti siamo stati giovani e tutti abbiamo fatto le nostre bravate – ha commentato Maurizio Raimondi, esponente locale della Lega– ma non siamo mai arrivati a superare certe soglie. Oggi, oltre all’alcol, c’è un problema più profondo: la famiglia è assente. Un tempo i genitori erano un punto di riferimento costante, ora spesso manca il controllo e il dialogo”.

Secondo Raimondi, la questione non si esaurisce con la repressione dei comportamenti a rischio, ma richiede un’azione politica più incisiva: “Le scelte amministrative degli ultimi nove anni hanno di fatto escluso dal dibattito pubblico la necessità di offrire alternative concrete ai ragazzi. Caserta non può ridursi solo a questo tipo di movida. I giovani hanno bisogno di spazi sicuri, poli educativi e attrattivi, opportunità reali di socialità e crescita”.

Il monito è chiaro: guardare al futuro della città significa considerare i giovani come il vero centro della comunità. “Non possiamo continuare a vedere ragazzini ubriachi o sotto effetto di sostanze, stravaccati sulle panchine o seduti a terra sui gradoni e sui marciapiedi – ha aggiunto Raimondi –. Se Caserta vuole crescere, deve ripartire dai giovani e dalla loro dignità”.