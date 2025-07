CASERTA. Aggressione in centro. Arriva la volante e si scagliano contro gli agenti: 2 ARRESTI

In manette sono finiti un 20enne e il suo complice, un 42enne

CASERTA – Nell’ambito dei controlli del territorio, la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 20enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché denunciato lo stesso e un complice, di 42 anni, per lesioni personali.

In particolare, la Squadra Volante è intervenuta ieri, nel tardo pomeriggio, in centro a Caserta, per la presenza di un giovane di 18 anni che aveva appena subito un’aggressione da parte di due uomini.

I poliziotti hanno perlustrato la zona, unitamente ad un equipaggio della Guardia di Finanza che si trovava sul posto, e sono riusciti ad individuarli. Il più giovane dei due ha tentato dapprima di sottrarsi al controllo di polizia e poi, una volta fermato, ha iniziato ad aggredire gli operatori con calci e pugni. Entrambi sono stati accompagnati in Questura per le procedure di rito.

La vittima, dopo aver ricevuto le prime cure al pronto soccorso, ha formalizzato la denuncia per l’aggressione subita, i due sono stati entrambi deferiti per lesioni personali; mentre il 20enne, già noto alle forze dell’ordine poichè sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.