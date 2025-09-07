CASERTA. AGGRESSIONE SHOCK IN PIENO GIORNO. 46enne pestato a sangue in Corso Trieste: polizia sul posto

Gli agenti della polizia di Stato stanno lavorando alla ricostruzione dei fatti al fine di risalire al responsabile o ai responsabili

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Violenta aggressione, questa mattina, nei pressi della libreria Feltrinelli, in Corso Trieste. Un uomo di 46 anni è stato improvvisamente aggredito prima verbalmente e poi fisicamente. La vittima ha riportato un importante trauma facciale, che ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118, che ha trasferito l’uomo presso il nosocomio locale per le cure del caso.

Le indagini, affidate agli investigatori, sono già in corso per risalire all’identità degli aggressori e assicurare i responsabili alla giustizia.