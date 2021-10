CASERTA AL BALLOTTAGGIO. Spunta anche un post fake su una falsa sponsorizzazione social a pagamento di Salvini pro Zinzi. Silenzio elettorale “ferro vecchio”

CASERTA (g.g.) – Non ci siamo fatti mancare proprio nulla. Oggi, anche una interpretazione estrema, insomma alla casertana maniera, di quella che si configura, ormai, come l’abolizione di un ferro vecchio come il silenzio della riflessione, durante il quale non sarebbe ammessa nessuna forma di propaganda elettorale.

Se n’è parlato molto in queste ultime settimane della impossibilità sopravvenuta di applicare queste norme obsolete, arcaiche, antistoriche nell’epoca dei social, che per conformazione tecnica, non sono controllabili, arginabili, riducibili a discipline di 70 anni fa

Ovviamente, a Caserta, c’è una “certa Caserta,”, fondamentalmente quella che campa direttamente e indirettamente con la politica e che, non avendo mai avuto scrupoli nel truccare le gare di appalto, nel violare sistematicamente il codice penale, figuriamoci se in queste ore possa farsi scrupolo nel confezionare social fake a raffica. L’ultimo della serie una fantomatica sponsorizzazione della Lega, ordinata da Salvini in persona, di un post in cui si chiede sotto a una foto, naturalmente farlocca, in cui si vedono Salvini e Zinzi abbracciati, o quasi, il voto per quest’ultimo.

Naturalmente si fa leva sulla considerazione ingenua degli elettori meno avveduti e più permeabili alle semplificazioni rispetto all’equazione uno “Zinzi uguale Salvini,” di uno Zinzi pronto a consegnare Caserta alla Lega. Narrazione improponibile per chi conosce la provenienza culturale e politica, le attitudini di Giampiero Zinzi e la storia dell’ sua famiglia.

Comunque, questo è.

Il fatto che una delle più accanite promotrici del post falso sia una una ingenua candidata, che ha portato 26 voti a Pio Del Gaudio, cioè al politico, che fino a luglio inoltrato, la Lega della Campania, a cui Del Gaudio si era legato a triplo filo, ha ufficialmente candidato come prima opzione del centrodestra, la dice lunga su cosa sia stata questa campagna elettorale e cosa siano stati i personaggi che l’hanno popolata.