CASERTA. Al centro Ippico i Tifatini lo stage regionale di Pony Games in vista delle Ponyadi nazionali

Caserta – L’equitazione casertana si fa protagonista regionale. Parte oggi il primo appuntamento del 2025 del settore Club dedicato alla formazione ed organizzato dal comitato regionale Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) Campania.

Da stamattina, presso gli impianti dell’asd Centro Ippico I Tifatini di Caserta, si terrà uno stage di Pony Games con l’istruttore federale Tommaso Di Paolo, rivolto principalmente ai cavalieri più esperti della regione, in preparazione delle Ponyadi.

Per i meno addentro al mondo del cavallo diciamo che le Ponyadi sono una manifestazione che, organizzata dalla Federazione nazionale già da alcuni anni, vede in contemporanea ragazzi fino ai 14 anni di età cimentarsi in tutte le specialità equestri.

Sarà un’occasione preziosa per approfondire le dinamiche di questa disciplina coinvolgente e formativa rivolta a bambini e ragazzi, migliorare la relazione con i pony, perfezionare le tecniche individuali e di squadra e favorire la crescita emotiva degli allievi.

Un momento di aggregazione e confronto tra i diversi Centri della Campania che, con passione, promuovono questa disciplina.

Il centro ippico casertano I Tifatini si segnala particolarmente perché si occupa anche di sport per autismo a partire dai 3 anni.

“Il cavallo stimola, sviluppa e rinnova le capacità relazionali ed empatiche dei ragazzi con disturbo dello spettro dell’autismo” afferma Claudio Belardo (nella foto), istruttore nazionale e psicologo, che promuove e cura con passione l’attività della struttura.