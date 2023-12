CASERTA. ALL WINNERS. Storie, passione e aggregazione attraverso lo sport. Domani premiazione al CETAC

Previsti gli interventi dell’avvocato Gianpiero Pilla, a.d. Cetac edi Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi.

CASERTA. Storie, territorio, passione, aggregazione attraverso lo sport. È la Mission del premio All Winners

La cerimonia di premiazione si terrà domani, mercoledì 13 dicembre, a partire dalle 18.30, al Cetac di Caserta. Lo spirito dell’evento si concentra nel rapporto con le Istituzioni, rappresentate dalle massime autorità di Terra di Lavoro, per una pratica sportiva che sia disciplina possibile per tutti e non esclusiva per chi può. Una sfida ambiziosa, di grande impegno e responsabilità. Previsti gli interventi dell’avv. Gianpiero Pilla, a.d. Cetac; Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi; Michele De Simone, delegato Coni Caserta; Mario Zaccaria, presidente Ussi Campania; Lucio Bernardo, fiduciario provinciale USSI; Ferdinando Arcopinto, Capodelegazione Nazionale Beach Soccer Club Italia FIGC; gli attori Sergio Assisi e Fiorenza D’Antonio.

Non mancheranno preziose testimonianze di campioni, tecnici, dirigenti ed esperti che renderanno una ‘tribuna aperta’ la giornata: Vincenzo Cangelosi, Allenatore Casertana F.C.; Emiliano Del Duca, Club Italia FIGC; Nando Gentile, Direttore Tecnico Juvecaserta 2021; Sergio Donadoni, Campione d’Italia Juvecaserta 1991; Umberto Rianna, Coach Fit; Salvatore De Falco, Nazionale Scherma Paralimpica; Vincenzo Mangiacapre, Bronzo Olimpico Boxe; Giuseppe Volpecina, Campione d’Italia Napoli; Raffaele Di Fusco, Campione d’Italia Napoli; Fabio Sannino,

Atleta Olimpionico tiro a volo-skeet; Vice campionessa mondiale Boxe.

Sport e sentimento, una finestra suggestiva sarà dedicata al terzo scudetto del Napoli con aneddoti e curiosità svelate nel libro di Gianfranco Coppola “Campioni per sempre” che ha unito il tricolore con le interviste ai campioni dei primi due scudetti che hanno illustrato le qualità dei loro eredi. Con l’autore, Raffaele di Fusco e Giuseppe Volpecina, figli del territorio e protagonisti dei magici anni a cavallo tra gli ’80 e ’90. L’incasso delle copie sarà devoluto in beneficenza a ‘Casa di Tonia-Fondazione per la Vita’ centro di accoglienza per donne in difficoltà voluto dal Cardinale Emerito di Napoli Crescenzo Sepe, nativo di Carinaro, città confinante con Aversa.