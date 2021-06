CASERTA ALLE ELEZIONI Il segretario cittadino del Pd: “ll partito è unito e sostiene Marino”

Gianpiero Zinzi vera “spina nel fianco” del sindaco uscente. Tresca: “Solo chi non lavora non sbaglia. Miglioreremo servizi sociali e gestione del verde pubblico”.

CASERTA (r.s.) Mentre si attende di conoscere in che modo la frattura interna al Movimento 5 stelle inciderà sulle alleanze locali per le prossime elezioni amministrative, nell’ambito del centrosinistra, a Caserta prosegue il lavoro di coloro che stilano le liste a sostegno dei candidati alla poltrona di primo cittadino. Potendo contare, al momento, su sette liste il sindaco uscente Carlo Marino più che temere di non riuscire ad avere elenchi corposi di papabili consiglieri comunali, è preoccupato per la candidatura di Gianpiero Zinzi, sostenuto dal centrodestra. E’ certamente il capogruppo regionale della Lega l’avversario da battere, lo sa bene anche il segretario cittadino del Partito democratico, Enrico Tresca.

“Continuiamo a lavorare per la definizione delle liste. Molte persone hanno manifestato il proprio interesse al nostro progetto ed al programma che si intende portare avanti”. Tresca nei mesi scorsi era, però, finito nel mirino dei cosiddetti dissidenti del Pd che in una nota della scorsa estate, addirittura, ne chiedevano le dimissioni. “Il partito è unito – sottolinea – e ci sono stati dei passaggi istituzionali che hanno segnato questa evoluzione. E’ ovvio che in un partito vi possano essere posizioni diverse. Da segretario, però, immagino che tutti, nel momento in cui sono parte di un partito, debbano sostenere il sindaco uscente Carlo Marino, fermo restando che bisognerà cambiare ciò che non è andato bene. Bisogna riconoscere ciò che si è sbagliato, perché solo chi non fa non sbaglia. Ma oggi il partito è unito per le altre sfide che ci aspettano. Qualcuno forse non si è accorto che il quadro è cambiato e che l’avversario è fuori da noi, non dentro”. Il riferimento a Zinzi è chiaro, vera spina nel fianco per l’uscente Marino che poco teme, invece, coloro che si contendono la poltrona di primo cittadino a suon di liste civiche. “Bisognerà – sostiene Tresca – migliorare i servizi sociali che dovranno essere all’altezza delle sfide che li attendono, ma penso anche alla gestione del verde pubblico, a migliorare l’efficienza della macchina amministrativa. Bisognerà essere più trasparenti nelle cose che si fanno e nel comunicarle alla città e, ovviamente, dare un’accelerata sul Puc. La città si aspetta che il percorso sin qui fatto venga migliorato. Lo sappiamo e lo faremo”.