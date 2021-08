CASERTA ALLE ELEZIONI Lupo Giacomo Pulcino a un bivio: il medico di base potrebbe ritirare la sua candidatura a sindaco

Il medico di famiglia, con studio nel popoloso quartiere Acquaviva, potrebbe fare un passo indietro. A quel punto Azione (Teresa Ucciero) confluirebbe nella coalizione di Marino, mentre il gruppo che fa capo a Carmine Bevilacqua andrebbe a sostenere Zinzi

CASERTA (rita sparago) Lupo Giacomo Pulcino potrebbe fare un passo indietro e ritirare la sua candidatura a sindaco della città di Caserta.

Il medico di base, con studio nel popoloso rione Acquaviva, poco presente in questa campagna elettorale polarizzata su due sole persone (il candidato sindaco del centrodestra Gianpiero Zinzi ed il sindaco uscente Carlo Marino) sembra stia ripensando la sua decisione di scendere in campo per la conquista di Palazzo Castropignano. Se così dovesse essere, è facile supporre che anche le liste in preparazione prenderebbero strade diverse le une dalla altre. Il gruppo di Azione che fa capo a Carlo Calenda a Roma e che a Caserta è rappresentato da Teresa Ucciero si sposterebbe nella coalizione a sostegno di Marino (in fondo l’unico motivo ostativo ad un’intesa con il sindaco uscente era stato la possibile alleanza con il Movimento Cinque Stelle che, invece, non sarà presente con nessuna lista in questa campagna elettorale), mentre il gruppo di candidati che si riconosce in Carmine Bevilacqua (già Partito repubblicano) mai appoggerebbe la candidatura di Marino e, per tale ragione, potrebbe confluire su Zinzi.

Le liste di “Lupo sindaco”, Movimento Civico Casertano, Alleanza Civica potrebbero al contempo dissolversi come neve al sole…. mentre Pulcino, che nell’intervista pubblicata da Casertace il 6 agosto scorso mosse critiche all’amministrazione uscente ed elogiò il candidato del centrodestra, siamo certi, sosterrebbe Zinzi. Il condizionale è d’obbligo, naturalmente.