CASERTA. ALLERTA ARANCIONE: tutte le scuole chiuse domani. L’ordinanza del sindaco

CASERTA – Scuole cittadine di ogni ordine e grado chiuse domani. Arriva l’ordinanza del sindaco Carlo Marino:

ORDINANZA SINDACALE

n. 80 del 01/12/2021

OGGETTO: Chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e

grado, compresi gli asili nido, le scuole private,

per il giorno 2 Dicembre 2021

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di Giovedì 2 Dicembre 2021, come da allerta meteo diramata dalla Protezione Civile

della Regione Campania, come pubblicato sul sito dell’Ente: ” Allerta meteo Arancione dalla mezzanotte di oggi

fino alle 23.59 di domani giovedì 2 dicembre per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di

forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso….. Previsti anche venti forti sudoccidentali con raffiche nei temporali.”.

Ritenuto opportuno, a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni di disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le

strutture scolastiche, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza

pubblica, in particolare per gli studenti;

Visti gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

per la giornata del 2 Dicembre 2021, la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli

asili nido e le scuole private;

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando di Polizia Municipale di Caserta, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta e a tutte le Direzioni Scolastiche di competenza del

Comune di Caserta.

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione

Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.

Il Sindaco

Avv. Carlo Marino