CASERTA. Arrestato caporal maggiore dell’esercito. Aveva un deposito di anabolizzanti e una pistola illegale

CASERTA – Maxi blitz dei Falchi della Squadra Mobile di Caserta: arrestato un caporal maggiore dell’Esercito italiano per detenzione illegale di arma clandestina con relativo munizionamento. Ritrovati nel garage anche 2.500 flaconi di farmaci anabolizzanti illegali per un valore di circa 100mila euro.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato per detenzione illegale di pistola clandestina con relativo munizionamento Michele Bruno, 33enne di Caserta. L’uomo è stato inoltre deferito in stato di libertà per il commercio illegale di una ingente quantità di farmaci anabolizzanti. L’attività di polizia giudiziaria è maturata nell’ambito di un’iniziativa investigativa, volta al riscontro della presenza di armi in una abitazione nel centro di Caserta, posta in essere dalla sezione Falchi della Squadra Mobile della Questura di Caserta.