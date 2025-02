Traffico in tilt

CASERTA – Un grave incidente stradale si è verificato in via Falcone a Caserta: una Fiat Panda dell’Asl ha impattato contro una motocicletta, facendo cadere rovinosamente il conducente. L’incidente è accaduto vicino al Rione Falcone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e gestire il traffico, già congestionato, specialmente in prima serata.