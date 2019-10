CASERTA. Auto si schianta contro tre vetture parcheggiate. Paura in via Da Vinci

CASERTA – Brutto incidente a Caserta ieri sera alle 22 e 30 in via Leonardo da Vinci, presso una nota paninoteca. Una Alfa Mito si è schiantata contro tre vetture parcheggiate. Danni gravi per la Mito, che perdeva una ruota, per una Y e, in parte per una Suzuki. Sotto choc un bambino di 7 anni che si trovava in zona insieme alla comitiva di San Felice a Cancello, proprietari della Suzuki e della Lancia Y. Ferito in maniera seria anche uno dei 4 all’interno della Mito, trasportato poi in ospedale.