CASERTA. Autobus senza cinture di sicurezza: salta la gita per due classi della Lombardo Radice

Irregolarità riscontrate delle forze dell’ordine al controllo del mezzo.

CASERTA. Erano pronti a partire, entusiasti per questa gita che avrebbe fatto respirare loro “l’aria di Napoli”, lontani dai genitori, ma sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti. Eppure decine e decine di alunni della scuola elementare Lombardo Radice di via Roma (Istituto comprensivo Dante Alighieri) stamattina hanno dovuto rinunciare alla loro gita all’Acquario di Napoli perché il bus che avrebbe dovuto accompagnare le due classi non aveva… le cinture di sicurezza.

A riscontrarlo le forze dell’ordine che hanno controllato il pullman prima della partenza ed hanno impedito, ovviamente, che questa avvenisse. Una delusione per i piccoli studenti ed anche per i genitori che quella gita l’hanno, certamente, pagata.

E’ davvero assurdo il modo in cui vengono organizzate le gita scolastiche dagli istituti di questa provincia. E’ capitato anche, stavolta non alla Lombardo Radice, ma al Liceo Manzoni, che alcune classi, raggiunto il numero minimo di partecipanti ad una gita di due giorni a Paestum (costo di 150 euro per un unico pernottamento), alla fine non siano potute partire per mancanza di insegnanti accompagnatori. Nessuno poteva “scortare” i ragazzi… assurdo. Eppure i prof, a quanto ci risulta e a differenza degli studenti, certo non pagano la quota di partecipazione alla trasferta; costo che, invece, grava, anche questo sulle famiglie, degli studenti. Almeno di quelli che in gita riescono ad andarci…