Gestione del cimitero: gara d’appalto da170mila euro

Intanto molti residenti chiedono di incrementare il piano sicurezza con più telecamere, per evitare i piccoli furti nel luogo sacro

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Pulizia, tumulazioni e più in generale gestione del cimitero: a firma del dirigente dell’area tecnica, Nicola Di Rienzo, è stata determinata la somma prevista per la prossima gara d’appalto che avrà ad oggetto proprio la manutenzione del luogo sacro di Casagiove. Circa 170mila euro quelli che saranno messi a bando per la gestione del cimitero. Intanto, sono molti i visitatori del luogo sacro che chiedono anche la sistemazione di più telecamere di videosorveglianza, considerata la frequenza con cui si ripetono i piccoli furti di vasi e oggetti ornamentali.