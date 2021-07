CASERTA. Bis per Gigi D’Alessio a “Un’Estate da BelvedeRe”

CASERTA – Un successo straordinario. Oltre ogni più rosea aspettativa, il concerto «Mani e Voce» di Gigi D’Alessio andato in scena a «Un’Estate da BelvedeRe» è andato sold out. Indescrivibili le emozioni trasmesse dal cantautore napoletano, non a caso amato ed apprezzato in tutto il mondo. Una grande festa ha accompagnato gli spettatori al Belvedere di San Leucio, letteralmente entusiasti dello spettacolo. La limitatezza dei posti disponibili a causa del COVID-19, il sold out raggiunto in tempi record ed il successo riscosso, hanno indotto il direttore artistico del festival, Massimo Vecchione, a programmare una nuova tappa casertana del concerto per l’11 settembre. I biglietti sono disponibili presso la ticketteria autorizzata di via Gemito e sui circuiti Go2.it e Ticketone.it dalle ore 12 di venerdì 30 luglio.

«E’ un sogno che si avvera – ha commentato Massimo Vecchione, direttore artistico di Un’Estate da BelvedeRe – e che arriva dopo mesi di duro lavoro e tanto sacrificio. Il pubblico ci ha sostenuto nella nostra folle idea di programmare un cartellone con artisti nazionali ed internazionali in un momento così tanto difficile per tutti. Il festival è diventato a tutti gli effetti un momento stupendo per la città di Caserta, un posto in cui poter evadere dalla routine e dai problemi di ogni giorno per lasciarsi trasportare, anche se solo per qualche ora, in un mondo magico. Un grazie doveroso – ha concluso Vecchione – a Gigi D’Alessio che ha immediatamente accettato di replicare con una secondo spettacolo a Caserta il suo concerto per regalarci un’altra sera di immense emozioni».