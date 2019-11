CASERTA. Blitz nelle palazzine Ises di via Ruggiero. Mezzo chilo di droga, soldi e pistola. Fermato Antonio Zampella

CASERTA – La Squadra Mobile della Questura di Caserta si muove per indagini delicate e per questo ha realizzato una perquisizione domiciliare in casa di Antonio Zampella, 25 anni.

In un vano ricavato appositamente nella sua abitazione del Parco Ises in via Ruggiero, era custodito mezzo chilo di droga tra hashish, marijuana e soprattuto crack, droga particolarmente utilizzata durante le movide estreme di tanti giovani e non solo.

Di solito quando si trovano questi quantitativi di droga ci sono anche soldi contanti, in questo caso 1815 euro, probabilissimo provento della vendita degli stupefacenti.

C’era anche una pistola ‘Smith & Wesson’ calibro 38 special con 13 cartucce.

Insomma, un blitz fruttuoso.

Per lui un fermo di Polizia che di qui a lunedì diventerà oggetto di verifica, da parte di un Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che sarà chiamato a decidere se tramutarlo o meno in arresto, prerogativa, questa, esclusivamente riservata al giudice, a differenza del fermo che è anche prerogativa delle forze dell’ordine e non può durare più di 72 ore senza che intervenga un provvedimento di convalida e di trasformazione in arresto.