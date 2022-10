CASERTA. Carlo Marino “premia” con una consulenza onoraria l’ex deputata grillina passata prima con Di Maio e poi con il PD

Si tratta di una nomina come consulente, a titolo gratuito, per la promozione e pianificazione di eventi turistici e culturali della città

CASERTA – Pochi giorni fa, il 28 ottobre scorso, il sindaco Carlo Marino con il decreto sindacale numero 29 ha deciso di conferire un incarico di consulenza onoraria, quindi gratuita, a Margherita Del Sesto, per la materia dei rapporti istituzionali con i ministeri della cultura e del turismo e relativi uffici periferici, con la regione Campania e con gli altri enti territoriali per la partecipazione e progettazione per l’accesso a specifici bandi di finanziamento, finalizzati al potenziamento delle attività turistico culturali.

L’incarico

comprende anche

Per chi non se lo ricordasse, la quarantaduenne Margherita Del Sesto è stata per anni membro attivo del MoVimento 5 Stelle.

Candidata nel 2015 al consiglio regionale la Campania, non venne eletta. Andò meglio, invece, nel 2018, ovvero nella tornata elettorale politica che vide trionfare i grillini nella provincia di Caserta.

Entrata come deputato della Repubblica italiana, Del Sesto fatto parte della commissione Agricoltura e poi anche quella relativa Cultura, Scienza e Istruzione.

Nel giugno 2022 ha abbandonato il MoVimento 5 Stelle per seguire Luigi Di Maio nell’impresa di Insieme per il Futuro, il movimento sorto all’interno dei 5 Stelle successivamente alla scissione voluta dall’ex ministro degli Esteri.

Non che sia durata tanto questa storia, giacché nei primi giorni di settembre la deputata di Teano è passata al gruppo Misto alla Camera, allontanandosi dalla posizione dell’ex capo dei Cinque Stelle.

In una dichiarazione rilasciata ai giornali, Del Sesto aveva chiarito di voler sostenere il Partito Democratico a Caserta e la candidatura di Tommaso De Simone, alla quale è “legata da un’amicizia storica” e di Stefano Graziano per il nominale alla camera, “sulla base della proficuo interazione politica stabilitasi negli ultimi anni”, così come dichiarato dalla ex parlamentare.

A circa un mese dalle elezioni politiche che hanno visto la mancata elezione di De Simone, ma quella riuscita al proporzionale, impresa ben più semplice, di Stefano Graziano, la Del Sesto è nominata dal sindaco Marino quale consulente onoraria per le attività legate alla cultura appena citate.

Un “premio” che non porta benefici economici diretti (ripetiamo, si tratta di consulenza onoraria gratuita) ma che permette a colei che ha abbandonato i 5 Stelle prima e Di Maio poi, per passare, armi e bagagli, tra le file del Partito Democratico, di restare all’interno degli uffici che gestiscono il potere a Caserta e di poter sviluppare operazioni e rapporti anche con l’amministrazione regionale e la direzione della Reggia e del Belvedere.

Qualcuno potrà dire che, fino a prova contraria, non è un’iscritta al PD, ma un deputato della Repubblica uscente che pubblicamente supporta due candidati di un partito, inevitabilmente dimostra la volontà di affiliazione a questo.

Chissà se ad aver influito nella scelta del sindaco Carlo Marino sia stato il risultato positivo del Partito Democratico a Teano, capace di superare il 25%, e di tutta la coalizione legata al candidato all’uninominale De Simone, che ha raggiunto il 41% dei voti nel comune di provenienza della Del Sesto.