CASERTA. Case e immobili del Comune, Santonastaso (FDI) ai consuoceri Marino e Sadutto: “I conti non tornano”

Pubblichiamo il testo dell’interrogazione che parte dai dati certi del Conto Consuntivo. Non è stata incassata nemmeno la metà rispetto alle previsioni

CASERTA – “Il Consigliere Comunale di Caserta, capogruppo Fratelli d’Italia, Avv. Paolo

Santonastaso, ha protocollato in data odierna interrogazione a risposta orale ex art. 28.2

del Regolamento delle attività consiliari del Comune di Caserta in merito ai proventi

derivanti dai beni di dotazione patrimoniale.

Infatti, premesso che il Comune di Caserta è stato dichiarato dissestato prima nell’anno

2011 e poi, senza soluzione di continuità, nell’anno 2018, costituisce preminente

interesse di tutta la cittadinanza, chiamata a sostenere il carico di tali situazioni

deficitarie, essere resa edotta circa la dotazione patrimoniale di cui il Comune a tutt’oggi

dispone e, di conseguenza, circa proventi, rendite, canoni di locazione, ecc., preventivati

nel rispetto di quanto contrattualizzato per ciascun bene ed, in concreto, effettivamente

realizzati.

Da attenta lettura del rendiconto di gestione delle entrate anno 2020, con specifico

riferimento al titolo terzo, tipologia 100 “vendita di beni e servizi e proventi derivanti

dalla gestione dei beni”, è possibile constatare che, a fronte di una previsione definitiva

di cassa pari ad euro 10.421.461,16 (= quasi dieci milioni e mezzo di euro), è stato

registrato un totale riscossioni pari ad euro 5.162.610,38: in pratica, nemmeno la metà!

Tale trend non è senz’altro addebitabile alla crisi da Covid-19 se si consideri che, dal

rendiconto di gestione delle entrate anno 2019, per la stessa categoria è stata registrata

una differenza tra entrate preventivate e quelle riscosse pari a circa sette milioni di euro.

Pertanto, con l’odierna interrogazione viene chiesto al Sindaco, Avv. Carlo Marino, e

all’Assessore al Patrimonio, Avv. Annamaria Sadutto, quali siano le ragioni per cui

il Comune di Caserta realizza meno del 50% delle entrate preventivate in ordine

all’utilizzo ed alla concessione di beni di proprietà comunale, la predisposizione di un

quadro organico rappresentante tutti i beni di dotazione patrimoniale del Comune con

specifico riferimento sia a quelli concessi in locazione sia a quelli rientranti nella c.d.

edilizia residenziale popolare, rappresentando, per ognuno, le entrate preventivate e

quelle effettivamente realizzate negli ultimi cinque anni e se il Comune di Caserta ha

intrapreso a riguardo azioni di recupero”