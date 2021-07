CASERTA. Caso sospetto di Covid. Sospeso il campo estivo dell’Istituto Salesiani

CASERTA – Appena cominciata e l’Estate Ragazzi dell’Istituto Salesiani S. Cuore di Maria di Caserta dovrà fermarsi per una giornata. Domani, 5 luglio, infatti le attività saranno sospese per procedere con le operazione di sanificazione degli ambienti frequentati dai ragazzi in questi giorni per un caso sospetto di Covid.

A darne notizia è un post pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Istituto.

Dunque i ragazzi delle squadre verde e rossa, così come disposto dall’Asl, dovranno rimanere in quarantena fiduciaria.

Per le altre squadre, da martedì, il campo estivo riprenderà regolarmente.