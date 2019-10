CASERTA. Centro bloccato dai commercianti. La protesta contro la Ztl

CASERTA – Commercianti ancora in strada a Caserta, per il secondo giorno di fila, per protestare contro la desertificazione commerciale e la mancanza di programmazione da parte del Comune. Nel mirino finisce la Ztl, che viene vista con il fumo negli occhi dagli esercenti, in particolare quelli del centro, perche’ e’ uno strumento “non accompagnato da alcun servizio correlato, come quello dei parcheggi o di un trasporto pubblico efficiente”, per cui finisce solo per “isolare il centro storico”. Decine i negozi che hanno chiuso negli ultimi tempi, ed altri difficilmente apriranno anche per gli affitti piuttosto alti richiesti dai proprietari dei locali del centro. Oggi i commercianti hanno stazionato dalle 8 alle 10 in Largo Amico, ingresso della citta’ da viale Carlo III, creando parecchi disagi alla cittadinanza. “Ci dispiace dare problemi ai cittadini – dicono gli esercenti – ma la protesta che stiamo facendo e’ anche per loro, per una citta’ piu’ vivibile, per servizi migliori e per una visione di crescita che manca del tutto; per questo lanciamo loro un appello perche’ sostengano le nostre ragioni”. Gli operatori saranno in strada anche domani; per ora, pero’, dal Comune non sono arrivate convocazioni; il sindaco Carlo Marino ha ribadito che andra’ avanti con l’ampliamento della Ztl.