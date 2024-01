CASERTA – Spariscono le edicole per la vendita di giornali. Chiude ora anche la storica edicola Pastore di via Tanucci 75, divenuta – nel tempo – un centro di aggregazione particolarmente per anziani e giovani, anche stranieri, che si trattenevano col simpatico Alessandro, che procurava quotidiani e riviste per tutti, anche quando introvabili.

Lo comunica la Cisas Campania.