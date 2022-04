CASERTA Consiglio comunale: domani in aula mozioni su stadio Pinto e Macrico. Lettera di Tanzarella e Caiola all’Assise: “L’ex area militare da subito F2”

Nuovo appello dei rappresentanti del Comitato Macrico Verde: “Si proceda all’immediata convocazione di una seduta di consiglio comunale avente all’Ordine del Giorno l’attribuzione di destinazione urbanistica dell’intera area denominata “ex Macrico” come “Zona Omogenea F2 – Verde Pubblico” ovvero inedificabile”.

CASERTA Convocata per domani mattina la seduta di consiglio comunale vedrà, tra i vari punti all’ordine del giorno, la mozione presentata da Pio Del Gaudio sul Macrico per “l’istituzione di un tavolo di lavoro istituzionale di proposta e di progetto in funzione del redigendo Puc”. Ancora una volta, dunque, si tornerà a parlare di Macrico mentre proprio stamattina il Comitato Macrico Verde, in una lettera indirizzata a tutti i consiglieri comunali, torna a sollecitare la convocazione di un’assise per l’attribuzione della F2.

I rappresentanti del Comitato, Sergio Tanzarella e Maria Carmela Caiola chiedono, infatti, “che si proceda all’immediata convocazione di una seduta di Consiglio comunale avente all’Ordine del Giorno l’attribuzione di destinazione urbanistica dell’intera area denominata “ex Macrico” come “Zona Omogenea F2 – Verde Pubblico” ovvero inedificabile, quale unica pratica soluzione percorribile ed atto politico risolutivo, nel rispetto dei vincoli storicoartistici insistenti sull’area, delle norme di legge vigenti, nonché della già espressa volontà popolare”.

Nella seduta di domani, invece, oltre che della mozione di Del Gaudio, si discuterà del provvedimento presentato da Matteo Donisi (Pd) sulla “Modifica Regolamento forum comunale dei Giovani città di Caserta”; della mozione proposta dal consigliere d’opposizione Maurizio Del Rosso sulla “Modifica e/o integrazione del regolamento elettorale relativo alla individuazione dei criteri adottati dalla Commissione per la scelta delle scrutatrici e degli scrutatori –sorteggio pubblico – Modifica regolamento comunale”. Ancora, le mozioni, anche queste del consigliere Del Rosso su “Impiego contributi stanziati ai fini dell’approvazione e della realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (PNRR)” la prima. Il secondo provvedimento riguarderà, invece, la “Proposta di realizzazione del nuovo stadio di calcio della città di Caserta, mediante recupero con Demolizione, ricostruzione e valorizzazione dello stadio Comunale “A. Pinto”. Infine, saranno poste all’attenzione dei consiglieri comunali la delibera “Emergenza Covid-19. Provvedimenti di sostegno aventi carattere temporaneo ed eccezionale a favore delle attività produttive. Proposta al Consiglio Comunale” dell’assessore Emiliano Casale; la delibera di C.C. n. 24 del 22/4/21 “Regolamento per applicazione canone patrimoniale di concessione. Esame ed approvazione regolamenti comunali: piano generale degli impianti pubblicitari occupazione suolo pubblico commercio su aree pubbliche e canone aree mercatali” sempre di Casale.