CASERTA CONTRO LA GUERRA Manifestazione davanti alla Prefettura: la città solidale con il popolo ucraino

Stasera bandiere arcobaleno e striscioni per dire no all’invasione russa del territorio ucraino e per esprimere solidarietà ai tanti cittadini ucraini che lavorano nel capoluogo

CASERTA Caserta ha stasera voluto esprimere la propria solidarietà al popolo ucraino. Davanti alla Prefettura di Caserta in tanti si sono radunati con bandiere e striscioni per protestare contro la guerra che Putin ha scatenato meno di 24 ore fa. Intanto stamattina il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha incontrato padre Igor Danylchuk, da anni riferimento della comunità ucraina in città e nell’intera provincia, dopo l’avvio del conflitto con l’invasione russa. Marino ha espresso solidarietà al popolo ucraino e la ferma condanna morale e politica per l’azione militare in corso in Ucraina da parte della Russia. “Caserta è città di pace – ha detto il sindaco a margine dell’incontro – e condanna fermamente l’aggressione militare in corso in Ucraina. Siamo vicini alla comunità ucraina casertana, la più grande della Campania, con la quale condividiamo questi momenti di forte ansia e dolore per quello che sta accadendo”. Nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato anche l’assessore alla Cultura Enzo Battarra, l’amministrazione ha garantito la propria presenza a qualsiasi iniziativa di sostegno, di solidarietà e per la pace che sarà prevista in città nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il sindaco Marino ha anche assicurato la massima collaborazione e assistenza alla comunità ucraina in vista dei numerosi arrivi previsti sul nostro territorio di cittadini in fuga dal proprio paese.