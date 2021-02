CORONAVIRUS. Sale la curva del contagio a CASERTA E PROVINCIA: +230 positivi. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 11 febbraio, dati aggiornati alle 14, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Su 2408 tamponi processati sono 230 i nuovi positivi al Covid registrati in provincia di Caserta. Sono 132 invece i guariti. Un solo decesso nelle ultime 24 ore, 714 da inizio pandemia. I positivi attuali salgono a 3244. La percentuale di positività è al 9,5%, un numero in aumento rispetto a ieri. Da segnalare, invece, il fato cui test processati che torna a superare quota 2 mila per il secondo giorno consecutivo.

Dall’inizio della pandemia sono stati 41.360 casi di contagio.